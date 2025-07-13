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12:44, 13 июля 2025Бывший СССР

Военкор отреагировал на данные о российском следе в расправе над полковником СБУ в Киеве

Военкор Котенок: Нет доказательств принадлежности убийц Воронича к службам РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Украинские власти не предоставили убедительных доказательств причастности российских спецслужб к убийству полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор Юрий Котенок.

По его словам, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в качестве доказательства российского следа записал видео «на фоне чего-то похожего на трупы». Военкор указал, что на записи «не видно ни лиц, ни состояния тел, ни ранений». «Никаких "пруфов" принадлежности данных лиц к российским спецслужбам, о чем заявляют украинские власти, также не предоставлено», — подытожил он.

СБУ заявила, что в убийстве Воронича подозревались мужчина и женщина, которые сначала следили за ним, а затем им был передан пистолет с глушителем. Сразу после покушения они, по данным украинской спецслужбы, хотели залечь на дно, но были обнаружены в Киеве. При попытке задержания подозреваемые оказали сопротивление, в связи с чем были ликвидированы.

Воронич был застрелен в Киеве 10 июля. Сообщалось, что он оказался связан с убийством одного из лидеров донбасского ополчения Арсена Павлова (позывной Моторола).

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