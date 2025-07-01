Сальдо допустил, что ВСУ могут выйти с правобережной части Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости допустил вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольной Киеву правобережной части региона. Он отметил, что отход войск с этих территорий возможен при наличии соответствующего политического и военного решения.

«Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций», — подчеркнул чиновник. Он отметил, что на сегодняшний день говорить о подобном сценарии преждевременно.

Ранее Сальдо заявил, что военный конфликт завершится только тогда, когда украинские власти окончательно лишатся возможности угрожать России и русскому народу.