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07:24, 1 июля 2025Бывший СССР

В Херсонской области допустили вывод ВСУ с подконтрольных Украине территорий

Сальдо допустил, что ВСУ могут выйти с правобережной части Херсонской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости допустил вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольной Киеву правобережной части региона. Он отметил, что отход войск с этих территорий возможен при наличии соответствующего политического и военного решения.

«Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций», — подчеркнул чиновник. Он отметил, что на сегодняшний день говорить о подобном сценарии преждевременно.

Ранее Сальдо заявил, что военный конфликт завершится только тогда, когда украинские власти окончательно лишатся возможности угрожать России и русскому народу.

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