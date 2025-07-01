Подростки открыли стрельбу в салоне автобуса с людьми в российском регионе

В Нижнем Новгороде подростки открыли стрельбу из пистолета по автобусу с людьми

В Нижнем Новгороде подростки открыли стрельбу из пистолета по автобусу с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, инцидент произошел в Советском районе. Там компания несовершеннолетних не меньше семи раз выстрелила в автобус, следующий по маршруту А-47.

Очевидцы рассказали, что один из юношей, одетый во все черное, высунул руку с травматическим пистолетом в окно автобуса и открыл огонь по салону. Были разбиты стекла, люди легли на пол, прячась от пуль. Личности нападавших устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу на детской площадке.