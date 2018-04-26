Из GTA удалили Цоя, Басту и «Ранеток»

Студия Rockstar выпустила патч для GTA IV, удаляющий из игры треки, на которые истек срок действия лицензионных соглашений. Пользователи форума GTAForums заметили, что треклист радиостацнии Vladivostok FM практически полностью изменился.

Патч с измененным треклистом для PS3 и Xbox 360 стал доступен 26 апреля и занимает около семи гигабайт. Изначально в репертуаре радиостанции были песни групп «Кино», «Ранетки», «Ленинград», «Звери» и другие. В обновленной версии практически все их заменили из-за истечения срока действия лицензии.

В результате из 13 песен оригинальной версии радио Vladivostok FM, на которой играла музыка русскоязычных исполнителей, остался всего один трек — «Вторжение» рэпера Серёги, записанный специально для игры. Эта композиция теперь играет в самом начале игры во время первой поездки на машине. Ранее в этом моменте играла песня Глюк'oZы «Швайне».

В 2012 году, спустя 10 лет после выхода GTA: Vice City, игра была на время удалена из Steam из-за окончания срока лицензии на песню Майкла Джексона Wanna Be Startin’ Somethin. В 2014 году разработчики выпустили для следующей части игры — GTA: San Andreas — патч, который также удалял композиции Тупака, Джеймса Брауна и других исполнителей.

GTA IV (Grand Theft Auto IV) вышла в апреле 2008 года на Xbox 360 и PS3. В конце того же года она стала доступна на ПК. Действие происходит в вымышленном американском городе Либерти-Сити, прообразом которого послужил Нью-Йорк.

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