В GTA V появился ВАЗ-2106 «Чебурек»

CONE 11 / Youtube

Разработчики из Rockstar Games добавили в GTA V автомобиль под названием Cheburek, который выглядит как ВАЗ-2106. Информацию о нем нашли в файлах игры, Cheburek станет доступен в одном из обновлений к аддону Southern San Andreas Super Sport Series.

Несмотря на это, блогеры уже опубликовали видео с автомобилем и показали возможные модификации машины. Так, на Cheburek можно поставить картонный «обвес». В сети предполагают, что прообразом для машины стал итальянский Fiat 124 «Speciale Т» (на базе которого и создали ВАЗ-2106), однако название машины указывает на то, что разработчики вдохновлялись именно советским автопромом.

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