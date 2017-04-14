Два чеха отправились в кругосветное путешествие на 40-летних «Жигулях»

Два жителя Чехии отправились в путешествие вокруг света на автомобиле советского производства ВАЗ-2101, выпущенном более 40 лет назад. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает портал České noviny.

Автомеханик Петер Явурек (Petr Javůrek) и аспирант Чешского технического университета в Праге Филип Фогель (Filip Vogel) выехали из населенного пункта Честлице, расположенного рядом с чешской столицей. Путешественники намерены в течение года преодолеть порядка 50 тысяч километров по Европе, Азии, Северной и Южной Америке, посетив как минимум 20 стран. Первым государством в их маршруте станет Польша.

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До границы Чехии их провожают друзья из местных клубов владельцев советских авто. Своими впечатлениями и фотографиями путешественники будут делиться в соцсетях.

«Жигули» для кругосветной поездки мужчины купили в мае 2016 года, после чего сами отремонтировали автомобиль. Фогель назвал ВАЗ-2101 надежной машиной и заявил, что в случае необходимости они с товарищем смогут без проблем починить ее.

В январе 2017 года стало известно, что четверо россиян на ржавой машине ВАЗ-2106 за две недели проехали 12 государств Европы и Африки. Жители Томска стартовали в Санкт-Петербурге и завершили экспедицию в Гамбии.