Американский дипломат захотел экзотики и купил «Жигули» своего возраста

Американский дипломат, работающий в посольстве США в Эстонии, купил ВАЗ-2106 («Жигули») 1987 года выпуска. Так Брайан Тимм-Брок решил отметить свое 30-летие. Об этом сообщается в Facebook диппредставительства.

По словам молодого человека, при покупке первого автомобиля в своей жизни он решил выбрать что-нибудь необычное. «Я всегда знал, что мне не нужна модная машина. Думаю, что все правильно сделал», — объяснил Тимм-Брок.

Он отметил, что уже научился управляться с ручной коробкой передач, а также приобрел для автомобиля зимнюю резину.

ВАЗ-2106 выпускался с 1976 по 2006 годы Волжским автомобильным заводом. Это один из самых популярных советских и российских автомобилей — всего было произведено более 4 миллионов «шестерок».

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