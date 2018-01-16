Катавшегося на служебных «Жигулях» в магазин чиновника привлекли за коррупцию

В Курганской области главу сельсовета поселка Мишкина оштрафовали за использование служебного ВАЗ-2106 для поездок в супермаркет. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что в нарушение законов о противодействии коррупции и организации местного самоуправления чиновник «использовал в личных целях муниципальное имущество». Действия главы сельсовета квалифицировали по статье «Самоуправство» (19.1 КоАП РФ).

Когда и кто пожаловался на главу сельсовета в надзорные органы, не уточняется, но известно, что чиновник ездил в сельский магазин по выходным дням.

В конце декабря 2017 года подписчики Максима Галкина в Instagram, комментируя снимки с передачи «Лучше всех», упрекнули организаторов в шоу в дискриминации и коррупции из-за того, что детям-конкурсантам достаются неравноценные подарки. «Максим, а почему этому мальчику в зеленой маечке, который самый сильный, не дали рюкзачок и собачку? Он такой растерянный стоял с этой шоколадкой...» — сетует m_irchik_07.

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