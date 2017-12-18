Уралец заплатит миллионный штраф за самовольный ремонт дороги

В Челябинской области 47-летний егерь Госохотнадзора Ихтиандр Шарипов оштрафован на 2,5 миллиона рублей за самовольный ремонт грунтовой дороги, передает «Настоящее время».

Его признали виновным в порче плодородных земель и нарушении бюрократических процедур. «Он реконструировал дорогу без надлежаще оформленных документов, без проекта», — пояснили изданию в региональном управлении Россельхознадзора.

По словам Шарипова, дорога к охотничьей базе Коклан на границе Челябинской и Курганских областей существует с 50-х годов. «Она обозначена на всех картах. Непонятно, почему курганский Россельхознадзор решил, что это земли сельхозназначения. Почему тогда на этой дороге ничего не сеют и не пашут? Тут только березки растут, а с другой стороны болото», — рассказал он «Настоящему времени».

За два года работы в Коклане егерь также отремонтировал стоявшие там охотничьи домики. Официально егерь зарабатывает 5650 рублей в месяц и теперь будет откладывать половину от этой суммы на уплату штрафа.

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