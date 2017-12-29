Очень честный красноярец выставил на продажу почку

Житель Красноярска попытался продать в интернете свою почку, чтобы обеспечить семью, сообщает «7 канал Красноярск».

«Продам почку. Не судите строго, но ситуация капец. Хоть что-то семье оставлю. Здоров, 30 лет, группа крови 1+», — было сказано в объявлении, размещенном на портале интернет-аукциона Au.ru (орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»). Администрация сайта уже удалила лот,так как подобные предложения в России незаконны.

Автор объявления рассказал телеканалу, что живет на съемной квартире с женой в декрете и двумя маленькими детьми. Сейчас он подрабатывает таксистом, с прошлой работы ему пришлось уволиться из-за «разногласий».

Мужчина считает, мог бы найти другую с подходящей ему зарплатой в 80 тысяч рублей, но там ему придется сталкиваться с ложью и коррупцией, чего он категорически не желает. Также он отметил, что со своим высшим образованием может зарабатывать 20-25 тысяч в месяц, но такая зарплата его не устраивает.

Летом прошлого года о продаже почки задумался водитель ВАЗ-2114 Владислав Кантемиров, врезавшийся в самую дорогую машину в Челябинске — Rolls-Royce Phantom бизнесмена Александра Аристова. Ущерб от ДТП оценили в 3,4 миллиона рублей. Зарплата Кантемирова тогда составляла 40 тысяч рублей в месяц, с нее он выплачивал алименты и кредит.

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