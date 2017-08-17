В Москве задержали мужчину при попытке продать трех женщин за 250 тысяч рублей

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего жителя столицы, который пытался продать трех женщин за 250 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении управления СК по Москве, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 17 августа.
Мужчине предъявлено обвинение в торговле людьми.
По версии следствия, москвич разработал преступный план, чтобы подзаработать на продаже «живого» товара. Для этого он познакомился с четырьмя женщинами из России и СНГ, предложив им свою помощь в организации кастинга якобы в модельное агентство. Затем москвич подыскал покупателя на них.
15 августа торговец был задержан в одном из кафе на Бескудниковском бульваре в Москве при получении 250 тысяч рублей за трех женщин.
Сотрудники Главного управления уголовного розыска также установили, что задержанный собирался продать 46-летнюю женщину и ее несовершеннолетнюю дочь за 550 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Потерпевшие рассказали следователям, что обвиняемый обладает способностями убеждения и его предложения не вызвали у них опасения. В ходе допроса мужчина признал вину в полном объеме.
31 октября 2016 года стало известно о задержании в Москве двух граждан Украины — 23-летнюю Марию Олейник и ее 22-летнего соучастника Андрея Бородача, подозреваемых в торговле людьми. Они, как считают следователи, договорились продать почку 20-летней соотечественницы. После получения трех тысяч долларов молодых людей взяли с поличным.