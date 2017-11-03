У московского пенсионера угнали «Жигули» без аккумулятора и бензина

В московском районе Измайлово у пенсионера угнали автомобиль «Жигули» без аккумулятора и бензина. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщает агентство «Москва».

По словам пенсионера, которые передал собеседник агентства, в машине также не было замка зажигания. Полиция выясняет, каким образом такой автомобиль удалось угнать.

В середине октября жительница Москвы угнала машину такси во время выполнения ее заказа. Как сообщили в МВД, девушка села на место водителя, когда тот на несколько минут вышел из салона.

В Тульской области в июне 2016 года в нетрезвый молодой человек угнал асфальтоукладчик. Проехав около километра, он завел транспортное средство во двор дома, где жила его родственница, и попытался укатать там площадку.