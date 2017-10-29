«Жигули» врезались в свадебный кортеж при попытке скрыться от ДПС

В Сочи автомобиль ВАЗ-2107 «Жигули», уходя от погони сотрудников ГИБДД врезался в одну из машин свадебного кортежа. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в воскресенье, 29 октября.

Водитель «семерки» выехал на встречную полосу, после чего лоб в лоб столкнулся с Lada Priora. «Разминулся со мной, еле ушел от машины, но по касательной задел два автомобиля и вылетел в лоб "Приоры" из нашего кортежа», — рассказал водитель другой машины из кортежа.

Собеседник телеканала уточнил, что виновника аварии задержали сотрудники ГИБДД. Он был в состоянии алкогольного опьянения и попытался оказать сопротивление. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

14 октября в Крымском районе Краснодарского края свадебный кортеж попал в аварию, в результате которой погиб человек. 31-летний водитель «Лады Приоры», двигавшейся в составе кортежа, выехал на встречную полосу и врезался в «шестерку». «Приору» отбросило на другую машину — ВАЗ-2107. По предварительной информации, водитель «Приоры» выехал на встречную полосу по просьбе фотографа, который хотел сделать эффектные кадры кортежа.

В тот же день ДТП с участием свадебного кортежа произошло в Уфе. Столкнулись Mitsubishi Outlander, в котором находились молодожены, и внедорожник Nissan Patrol. Жених и невеста госпитализированы.