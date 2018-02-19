Новое мощное интернет-оружие обнаружили на серверах GTA

Специалисты исследовательской компании Radware обнаружили новый массивный ботнет, использующий уязвимости устройств из «интернета вещей» и активно продвигаемый под видом сервера для игры Grand Theft Auto: San Andreas. Об этом сообщает Motherboard.

По данным компании, группировка San Calvicie под видом доступа к серверам предлагают всем желающим инструменты для мощных DDoS-атак до 20 долларов, самый дорогостоящий уровень доступа называется «Ярость бога».

Специалисты утверждают, что в новый ботнет уже включены уязвимые устройства по всему миру.

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По оценкам исследователей, ботнет примерно в два раза меньше Mirai — самого масштабного ботнета из известных. Тем не менее, мощности инструмента San Calvicie хватит для атак на крупные финансовые компании.

В декабре 2017 года американские студенты Далтон Норман, Парас Джа и Джозая Уайт признались в создании одного из самых вредоносных ботнетов сети — Mirai, который в 2016 году вывел из строя множество крупных сайтов. Тогда подростки рассказали, что всего лишь хотели заработать на создании, защите и нападении на серверы компьютерной онлайн-игры Minecraft.

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