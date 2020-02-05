Создатель всех частей GTA уйдет из Rockstar

Компанию Rockstar Games покинет один из ее основателей, Дэн Хаузер (Dan Houser), сообщается на сайте Take-Two. Творческий вице-президент студии принимал участие в создании практически всех игр Rockstar Games, включая GTA.

В заявлении на сайте корпорации Take-Two, которая является владельцем Rockstar Games, уточняется, что Хаузер покинет компанию после длительного отпуска. Последним рабочим днем творческого вице-президента студии станет 11 марта.

«Мы чрезвычайно благодарны за его вклад. Rockstar Games создала несколько игр, которые вошли в число самых признанных и коммерчески успешных проектов в мире», — говорится в пресс-релизе Take-Two. О причинах ухода Хаузера из студии не сообщается.

Дэн Хаузер в компании своего брата Сэма и нескольких разработчиков является основателем Rockstar Games. Он принимал участие в создании практически всех ключевых проектов студии в качестве продюсера, сценариста и руководителя разработки.

Последняя игра серии Grand Theft Auto — GTA V — вышла на консолях в сентябре 2013 года. В апреле 2015-го игра была портирована на ПК. В декабре 2019 года Grand Theft Auto V была включена в список лучших игр десятилетия по версии агрегатора Metacritic.

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