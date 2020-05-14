Показаны возможности PlayStation 5

Epic Games представила новый движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала его возможности на PlayStation 5. Об этом сообщается в видео, опубликованном на YouTube–канале компании.

Представленная на видео демонстрация работы движка, по словам разработчиков, записывалась напрямую с комплекта разработчиков PlayStation 5. Также представители компании рассказали, что и демо полностью играбельное и его можно запустить на любом девките PS5: «В записывающее устройство вставили HDMI-кабель и прошли демо в реальном времени — ни монтажа, ни трюков».

Unreal Engine 5 отличается от предыдущего поколения фотореализмом на уровне графики в современных блокбастерах, что стало возможным благодаря обработке миллионов или даже миллиардов полигонов. Технология виртуализированной геометрии с полигонами, которая получила название Nanite, позволяет показывать столько деталей в кадре, сколько видит глаз. Также в новый движок было добавлено полностью динамическое освещение Lumen, которое мгновенно реагирует на изменения игровой сцены. Компания подчеркнула, что движок рассчитывает динамику освещения сцены с одинаковым качеством независимо от того, находится ли она в непосредственной близости или на километровом удалении. «Это позволяет разработчикам создавать весь контент в игре с качеством, которое можно увидеть в современных фильмах», — заявил генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney).

По словам компании, предварительная версия движка появится в начале 2021 года, доступ к наборами средств разработки (SDK) откроется бесплатно в ближайшее время. Кроме PlayStation он будет адаптирован под платформы Windows, Mac, Linux, Xbox, Nintendo Switch, iOS и Android. Ожидается, что разработанная Epic Games игра Fortnite будет переведена на Unreal Engine 5 до начала 2021 года.

Релиз игровых приставок нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X — ожидается в конце 2020 года. В конце марта Sony официально раскрыла характеристики новой консоли PlayStation, подчеркнув, что девайс получит восьмиядерный процессор AMD Zen 2, видеокарту AMD RDNA 2, 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6 и кастомный SSD-накопитель емкостью 825 гигабайт и пропускной способностью от 5,5 до 9 гигабайт в секунду.

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