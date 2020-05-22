Раскрыты отличия PlayStation 5 от PlayStation 4

Во время совещания по корпоративной стратегии Sony раскрыла отличия PlayStation 5 от модели прошлого поколения. Об этом пишет издание LADbible.

«Мы планируем увеличить скорость обработки игровых данных в сто раз по сравнению с PlayStation 4», — приводится в документе цитата исполнительного директора компании Кеничиро Йошиды (Kenichiro Yoshida). Он отметил, что инженеры Sony намерены увеличить этот показатель с помощью твердотельного накопителя. «Время загрузки должно быть намного короче, чтобы геймеры могли перемещаться по игровым мирам практически мгновенно», — раскрыл пользу обновленного SSD Йошида.

Также в сообщении говорится, что Sony намерена увеличить разрешение поддерживаемых приставкой игр. Документ, в котором описываются преимущества новой консоли, доступен на официальном сайте компании.

Журналисты LADbible подчеркнули, что из обнародованного документа следует главный вывод о том, что PlayStation 5 будет обеспечивать максимально комфортный опыт от игр с большими открытыми мирами. «Разработчики смогут создавать гораздо более масштабные и детализированные сцены, чем мы можем себе представить», — говорится в статье.

В середине мая Epic Games представила новый игровой движок Unreal Engine 5, демонстрация его работы транслировалась напрямую с комплекта разработчиков PlayStation 5. Компания рассказала, что движок будет выделяться фотореализмом на уровне графики современных блокбастеров и динамическим освещением игровых сцен. Релиз PlayStation 5, как и конкурентной Xbox Series X, должен состояться до конца 2020 года.

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