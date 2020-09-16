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Sony раскрыла цену PlayStation 5

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Изображение: Sony

Sony раскрыла стоимость игровой консоли нового поколения. Цена приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого доступна на YouTube-канале компании.

Стоимость PlayStation 5 с дисководом составляет 499 долларов. Цифровая модель без привода обойдется в 399 долларов. Приставка нового поколения поступит в продажу в ряде стран 13 ноября, продажи в России начнутся 19 ноября. Российские цены не объявляли.

Также на презентации Sony анонсировали Final Fantasy XVI, игру по всленной Гарри Поттера Hogwarts Legacy и показали новые трейлеры Call of Duty: Black Ops Cold War, Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls и других проектов. В конце презентации Sony анонсировала God of War: Ragnarok. Также подписчики PS+ при покупке PlayStation 5 получат игры «определивших прошлое поколение», среди которых Uncharted 4, inFamous: Second Son и Batman: Arkham Knight.

В середине июня японская корпорация провела презентацию, на которой представила первые игры для нового девайса. В частности, на мероприятии показали адаптированную под PS5 версию GTA V, тизер продолжения Spider-Man, новую игру серии Gran Turismo. Во время трансляции разработчики также продемонстрировали первый геймплейный ролик Hitman III.

Характеристики PlayStation 5 были официально раскрыты еще в марте. Консоль базируется на чипе AMD Zen 2 с частотой 3500 мегагерц, имеет видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса и 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6. Приставка нового поколения оснащается кастомным SSD-накопителем емкостью 825 гигабайт с пропускной способностью от 5,5 до 9 гигабайт в секунду. По словам главного инженера проекта PlayStation Марка Церни, благодаря SSD консоль может загрузить два гигабайта данных за четверть секунды.

9 сентября стала известна цена главного конкурента PS5 на рынке — игровой приставки Xbox Series X. Флагманскую модель оценили в 499 долларов, младшая версия Xbox Series S будет доступна за 299 долларов. В России официальная стоимость консолей составила 45 590 и 26 990 рублей соответственно. Предзаказ на приставки откроется 22 сентября, девайсы Xbox Series поступят в продажу 10 ноября.

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