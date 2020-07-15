Раскрыты подробности PlayStation 5

Контроллер для приставки PlayStation 5 будет иметь более крупные габариты, чем геймпад для PS4. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал итальянский аналитик Роберто Серрано (Roberto Serrano).

По информации Серрано, DualSense будет иметь ширину и высоту около 17 и 11 сантиметров соответственно. Тем самым новый контроллер окажется немного шире и выше актуального DualShock 4. Аналитик также рассказал, что получил информацию о том, что DualSense будет весить 878 граммов, тогда как геймпад для PS4 имел вес 220 граммов.

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Серрано также отметил, что именно геймпад будет весить порядка 278 граммов, а раскрытый показатель в 878 граммов является весом контроллера в коробке. Итоговые габариты DualSense были вычислены из расчета, что новый геймпад имеет увеличенную емкость аккумулятора — 2200 против 1000 миллиампер-часов у DualShock 4.

Ранее в сети показали первое «живое» изображение контроллера для PlayStation 5. Пользователи игрового форума, на котором выложили снимок, удивились «огромным» размерам аксессуара. Некоторые комментаторы посчитали, что геймпад имеет нормальные габариты, но выглядит крупнее из-за особого угла и перспективы снимка.

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