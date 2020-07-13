Геймпад PlayStation 5 показали на фото

В сети появилось изображение контроллера DualSense. Снимок геймпада для PlayStation 5 был опубликован пользователем игрового форума NeoGAF.

Аксессуар для приставки Sony нового поколения до этого времени не был показан на «живых» фотографиях. На снимке можно заметить корпус белого цвета с черными вставками, кнопки для управления, сенсорную панель, разъем для гарнитуры и перфорацию под микрофон.

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Многие пользователи форума обратили внимание на выдающиеся размеры устройства — по их словам, контроллер еле помещается в ладони. «Выглядит реально большим. Возможно, это из-за цвета или перспективы снимка», — заявил комментатор под ником ToadMan. «Он кажется огромным. Я попытался сравнить на глаз с моим DS4, и он выглядит меньше», — подчеркнул пользователь под ником dimaveshkin. Автор оригинального поста не уточнил, откуда ему удалось получить фотографию аксессуара.

Sony показала свою приставку PlayStation 5 на мероприятии 11 июня. В частности, компания продемонстрировала новый контроллер DualSense, который придет на смену актуальному DualShock 4. Новый геймпад получил обновленный дизайн, адаптивные курки с обратной связью и усовершенствованную систему вибрации. Поступление PS5 в продажу ожидается до конца года.

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