Игры для PlayStation 5 станут дороже

Игры для консолей нового поколения подорожают. Об этом в разговоре с изданием GamesIndustry рассказал глава агентства IDG Consulting Есио Осаки (Yoshio Osaki).

Удорожание игр связывают с возросшими затратами на производство контента — как в игровой индустрии, так и в других сферах развлечений. При этом цены на игровые тайтлы остаются на прежнем уровне — по словам Осаки, с 2005 года стоимость игр практически не увеличивалась. Специалист напомнил, что последний раз цены на игровые релизы менялись 15 лет назад — с 49,99 до 59,99 доллара после выхода новых поколений консолей PlayStation 3 и Xbox 360.

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Осаки уточнил, что с момента последнего роста цен стоимость разработки игр выросла на 200-300 процентов в зависимости от издателя, студии и жанра, однако сами игры не стали дороже для покупателей. Осаки сравнивает ситуацию с киноиндустрией: за последние полтора десятилетия цены на билеты в кино увеличились на 39 процентов, стоимость подписки Netflix — на 100 процентов, стоимость пакетов кабельного ТВ — на 105 процентов.

«Даже при увеличении ценника игр до 69,99 доллара рост цен с 2005 по 2020 годы составит всего 17 процентов», — подчеркнул специалист, заметив, что продаваемые игры в диапазоне от 60 до 70 долларов могут даже не покрывать расходы издателей на их создание. Есио Осаки полагает, что удорожание коснется не всех игр, а лишь флагманских ААА-проектов.

В начале июля издатель NBA 2K21 компания 2K Games рекомендовала продавать игру на приставках нового поколения за 70 долларов. На актуальных PS4 и Xbox One игра будет стоить 60 долларов.

Ранее Sony провела онлайн-презентацию PlayStation 5, на которой продемонстрировала дизайн приставки и анонсировала первые игры для консоли нового поколения. Девайс появится в продаже до конца года в версии с дисководом и без, по оценкам, стоимость приставки составит около 500 долларов.

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