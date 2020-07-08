Созданы телевизоры для PlayStation 5

Sony создала линейку телевизоров Sony Bravia HX90, адаптированных для работы с PlayStation 5. Стоимость девайсов начинается с 1500 евро, сообщает издание LetsGoDigital.

В новых 4K-телевизорах используется матрица с прямой полной светодиодной подсветкой и HDR с частотой обновления изображения 120 кадров в секунду и оптимизацией под консоли нового поколения Sony. Телевизоры оснащены процессором Sony X1 4K HDR, который отвечает за быструю передачу 4K-сигнала, отображение насыщенной и контрастной картинки. Благодаря поддержке технологии Full Array Local Dimming & Boosting устройство способно динамически менять уровень освещенности в отдельных областях экрана в зависимости от контента.

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Телевизоры Bravia HX90 поддерживают формат Dolby Vision HDR и Blu-ray, имеют DVD-привод, стереодинамики X-Balanced с поддержкой Dolby Atmos, встроенное приложение Netflix. Устройство работает на базе Android TV, поэтому различные программы можно скачивать из Google Play. Производитель обещает совместимость с устройствами Google Home, Amazon Alexa, умным домом Apple HomeKit и голосовым помощником Siri.

Линейка телевизоров доступна в четырех версиях — с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Стоимость самого бюджетного варианта составляет 1500 евро, модели с 85-дюймовой диагональю — 3500 евро.

Презентация PlayStation 5 состоялась в середине июня. На онлайн-мероприятии Sony впервые показала изображения приставки и продемонстрировала игры, которые будут доступны сразу после выхода консоли в продажу. Появление PS5 в магазинах ожидается до конца года, по оценкам, стоимость девайса составит 500 долларов.

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