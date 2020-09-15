Производство PlayStation 5 ограничили

Sony запланировала выпустить меньшее количество консолей нового поколения, чем ожидалось ранее. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники на производстве.

Инсайдеры рассказали, что до конца года японская корпорация получит от партнеров на четыре миллиона приставок PlayStation 5 меньше, чем ожидалось. Предположительно, Sony поставят 11 миллионов устройств вместо запланированных 15 миллионов. Снижение запланированного количества консолей связывают с ограничениями на производстве чипов AMD, которые используются в приставках нового поколения.

Источник на условиях анонимности рассказал, что темпы производства новых процессоров постепенно растут, но еще не достигли оптимального уровня. Журналисты обратились к Sony, однако представитель корпорации отказался от комментариев.

В июле источники Bloomberg рассказали, что Sony скорректировала планы на выпуск консолей PS5 из-за повышенного спроса на модель. В корпорации решили произвести не менее десяти миллионов устройств до конца года. Весной топ-менеджеры Sony планировали заказать у поставщиков не менее пяти миллионов экземпляров консолей.

В середине сентября Sony объявила дату презентации приставки нового поколения. Посвященное выпуску PS5 мероприятие состоится 16 сентября в 23:00 по Москве. Компания пообещала рассказать о новых играх для консоли и раскрыть некоторые подробности PlayStation 5.