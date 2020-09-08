Sony изменила сроки выхода PlayStation 5

Приставка нового поколения от Sony в первую очередь будет выпущена для американского рынка. Об изменениях сроках выхода консоли сообщает издание GamesRadar+ со ссылкой на материалы компании.

Журналисты издания обратили внимание, что на разных региональных сайтах PlayStation сроки выхода консоли представлены по-разному. В частности, на американском сайте приставки сообщается, что PS5 выйдет в праздничный период 2020 года (Launches Holiday 2020). Ранее такая же информация о дате выхода была представлена на сайте продукта в Великобритании, однако недавно Sony исправила страницу, сообщив, что PS5 появится в конце 2020 года.

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Исходя из этого, журналисты сделали вывод, что консоль в первую очередь появится в продаже на американском рынке — в США и Канаде. Для остальных регионов приставка будет доступна ближе к концу 2020 года. Для сравнения, на российском сайте PlayStation 5 сообщается, что «Запуск запланирован на конец 2020 года».

По словам специалистов, ранний выход консоли для Северной Америки подтверждает удаленный трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War. В ролике сообщалось, что потребители из США и Канады смогут приобрести приставку нового поколения раньше остального мира. Спустя некоторое время трейлер был удален с канала PlayStation на YouTube.

В конце августа Sony открыла предзаказ на PS5 для жителей США. Компания предложила пользователям экосистемы PS оставить заявку на приобретение консоли и встать в электронную очередь, которая дает право заказать приставку в числе первых покупателей. При этом Sony не раскрывает стоимость продукта, уточняя, что один пользователь сможет приобрести только одну консоль за один раз.