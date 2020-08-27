Открыт предзаказ на PlayStation 5

В США открыли предзаказ на консоль нового поколения Sony. Компания начала приглашать активных пользователей оставить заявку на приобретение PS5, сообщает издание Engadget.

Приглашения начали рассылать на почту с предложением участвовать в предзаказе на консоль нового поколения. В первую очередь письма приходят действующим пользователи экосистемы PlayStation. В рамках предзаказа Sony планирует реализовать ограниченную партию PlayStation 5. Судя по сообщениям, принявшие предложение Sony геймеры станут первыми обладателями консоли в мире.

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Sony также открыла сбор заявок на своем сайте. Чтобы занять место в виртуальной очереди, нужно не только получить пригласительное письмо, но и указать свой идентификационный номер в сервисе PS. Компания отметила, что предзаказы будут принимать в порядке очереди, при получении письма о возможности приобрести консоль пользователь должен будет оперативно перейти на сайт Sony и оформить покупку. В противном случае его место перейдет другому желающему купить PS5.

Компания не раскрывает стоимость приставки, однако подчеркивает, что один пользователь сможет приобрести не больше одной консоли за раз. Появление PlayStation 5 в продаже ожидается до конца года.

О том, что Sony будет реализовывать свою приставку посредством сбора предзаказов, стало известно в конце июля. Энтузиасты из сети изучили исходный код на сайте компании и выяснили, что приставка будет продаваться с помощью сбора предварительных заказов, также во избежании спекулятивных действий потребитель сможет приобрести лишь одну консоль.