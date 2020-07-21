Sony рассказала о старте продаж PlayStation 5

Потенциальным покупателям новой приставки Sony не придется занимать очередь, чтобы приобрести консоль. Об этом в интервью YouTube-каналу thegameawards рассказал руководитель маркетингового отдела Sony Interactive Entertainment Эрик Лемпел (Eric Lempel).

По словам Лемпела, Sony найдет возможность оперативно уведомить будущих покупателей PlayStation 5 о старте предзаказов. «Пожалуйста, не думайте, что вам придется бегать и выстраиваться в очередь где бы то ни было», — заявил представитель японской корпорации. При этом Лемпел не сообщил, когда ориентировочно компания планирует начать продажи новой консоли.

Он также опроверг появившуюся ранее информацию о том, что Sony тайно устраивает сбор предзаказов на приставку нового поколения. «Мы не знаем, что там произошло, и не имели к этому ни малейшего отношения», — подчеркнул топ-менеджер, отметив, что не знает, почему фанаты Sony собрались стоять в очередях якобы за приставкой PlayStation 5.

Ранее источники Bloomberg и Nikkei рассказали, что Sony пересмотрела касающиеся поставок консоли планы. Компания собирается выпустить больше приставок в связи с повышенным интересом к PlayStation 5 и домашним развлечениям в период карантина. Релиз PS5 ожидается до конца 2020 года.