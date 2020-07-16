Производство PlayStation 5 увеличили

Sony произведет больше консолей PlayStation 5, чем планировалось ранее. Об этом японскому филиалу Bloomberg сообщили несколько информированных источников.

Компания увеличит производство игровой приставки, чтобы удовлетворить спрос пользователей. Знакомые с ситуацией собеседники агентства заявили, что до конца года Sony намерена выпустить до десяти миллионов устройств. Специалисты связывают увеличение поставок с повышенным интересом к консоли нового поколения и спросом на домашние развлечения в период пандемии коронавируса.

Материалы по теме Sony представила PlayStation 5 Что известно о консоли нового поколения и когда она выйдет

Параллельно с отчетом Bloomberg вышел материал агентства Nikkei о том, что темпы производства PS5 увеличены на 50 процентов, с пяти до девяти миллионов устройств. Весной сообщалось, что японская компания запланировала выход 6 миллионов экземпляров консоли. Также источники агентства заявили, что производство игровых девайсов наращивает и Facebook, которая также планирует выпустить на 50 процентов больше гарнитур Oculus VR, чем в прошлом году.

Аналитики оценили рынок гаджетов для виртуальной реальности как зарождающийся и перспективный. «Во время пандемии игровая индустрия наблюдала в моменте рекордно количество онлайн-игроков, поскольку все больше потребителей рассматривали игры как домашнее развлечение», — заявил старший аналитик Counterpoint Карн Чаухан (Karn Chauhan).

В июне президент Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан (Jim Ryan) пообещал, что пандемия коронавируса не повлияет на сроки выхода новой приставки. Несмотря на появление PlayStation 5 в продаже, компания считает, что оставшиеся на консолях предыдущего поколения геймеры представляют огромный финансовый потенциал. По оценке представителя Sony, из 100 миллионов владельцев актуальной PlayStation 4 лишь 15-20 миллионов перейдут на новую приставку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!