Раскрыты сроки выхода консолей нового поколения

Игровые приставки PlayStation 5 и Xbox Series X выйдут осенью 2020 года. Эта информация следует из рекламной страницы карты памяти Seagate для консоли Xbox, опубликованной на сайте компании.

В сообщении Seagate говорится, что NVMe-накопители для приставки Microsoft будут доступны для покупки осенью. Таким образом производитель накопителей косвенно раскрывает сроки выхода приставок. Ожидается, что консоли нового поколения от Sony и Microsoft появятся на рынке практически синхронно.

Компонент емкостью один терабайт создан специально для приставки Xbox и предназначен для расширения встроенного накопителя устройства. «Карта памяти Seagate для Xbox Series X позволяет хранить больше игр и предлагает головокружительную скорость наравне с внутренним накопителем консоли», — подчеркнул старший вице-президент Seagate Джефф Фохтман (Jeff Fochtman).

PlayStation 5 и Xbox Series X имеют встроенный SSD-накопитель емкостью 825 гигабайт и 1 терабайт соответственно. При этом в приставку Sony дополнительно можно установить любой SSD-накопитель формата PCIe 4.0, тогда как для Xbox Series X предложат приобрести проприетарный накопитель, разработанный в партнерстве между Microsoft и Seagate.

Релиз приставки PS5 состоялся в марте, компания продемонстрировала технические характеристики девайса. Презентация Microsoft, на которой были раскрыты спецификации консоли и ее внешний вид, прошла в декабре 2019 года. Обе компании заявили, что консоли появятся в продаже до конца 2020 года.