Microsoft раскрыла стоимость Xbox Series X

Компания Microsoft раскрыла стоимость консолей нового поколения. Приставки Xbox Series можно будет предзаказать в конце сентября, сообщается на сайте продукта.

Стоимость старшей версии консоли Xbox Series X составит 499 долларов или 37,4 тысячи рублей. Младшая версия Series S оценена в 299 долларов (22 тысячи рублей). Приставки будут доступны для покупки 10 ноября, предзаказ на консоли откроется 22 сентября. В Европе стоимость консолей составляет 499 и 299 евро соответственно (около 45 и 27 тысяч рублей). Официальные российские цены не называются.

Материалы по теме «Мрачные пережитки прошлого» Как на Западе полюбили русскую безысходность с разрухой и многоэтажками Sony представила PlayStation 5 Что известно о консоли нового поколения и когда она выйдет

В сообщении компании говорится, что разработанные для консолей нового поколения игры будут доступны для геймеров в день запуска приставок. Также Microsoft сообщила, что устройства линейки Xbox Series можно будет приобрести в лизинг Xbox All-Access на два года стоимостью от 25 долларов в месяц.

Xbox Series X была анонсирована в декабре 2019 года. Консоль получила процессор на базе архитектуры AMD Zen 2 и Radeon RDNA, SSD-накопитель NVMe и видеопамять GDDR6. Вместе с игровым девайсом Microsoft показала новый контроллер. Xbox Series S была представлена 8 сентября.

Ожидается, что в ближайшее время будет объявлена цена PlayStation 5 от Sony — конкурента Microsoft на рынке игровых консолей. В начале лета представители японской компании заявили, что стоимость приставки будет оптимальной с точки зрения соотношения цены и качества. Запуск PS5 в продажу ожидается в конце года.