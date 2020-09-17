Игры для PlayStation подорожали

Доступные с выходом PlayStation 5 игровые тайтлы подорожали. Стоимость релизов сообщается в материале на сайте Sony.

На старте продаж консоли нового поколения геймерам будут доступны некоторые игры, представленные на мероприятии 16 сентября. В частности, трехмерный платформер Astro’s Playroom от Japan Studio будет предустановлен на приставку бесплатно, остальные релизы будут доступны для пользователя после покупки. В частности, стоимость Demon’s Souls и Destruction All Stars составит 70 долларов в США и 80 евро в Европе. Стандартная версия Spider-Man: Miles Morales будет оценена в 60 евро, расширенная — в 80 евро.

В России игры тоже стали дороже. Так, Demon’s Souls и Destruction AllStars будут стоить 5 499 рублей, стандартное издание Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 4 299 рублей, а расширенное — 5 499 рублей.

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Ранее стоимость игр для консолей PlayStation ограничивалась 60 долларами в США (без учета налогов) и 70 евро в Европе. Российские цены на новые тайтлы не раскрываются, но, скорее всего, выпущенные для России игры тоже подорожают.

Анонс игр, доступных на старте продаж PlayStation 5, состоялся на мероприятии 16 сентября. В частности, в ходе презентации были представлены Final Fantasy XVI, игра по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy, новая часть Call of Duty, God of War: Ragnarok, Spider-Man: Miles Morales и другие игры.

Информация о том, что игры для PS5 будут дороже, появилась летом. Глава агентства IDG Consulting Есио Осаки (Yoshio Osaki) заявил, что удорожание игр неизбежно и связано с возросшими затратами на производство контента. При этом цены на игровые тайтлы остались на прежнем уровне и практически не менялись с 2005 года.