Игры для PlayStation 5 выйдут раньше консолей

Выход игр для приставки нового поколения Sony перенесли на более ранний срок. Об этом сообщает издание DTF.

Часть игр для PS5 выйдет 12 ноября — за неделю до появления в продаже консоли PlayStation 5 в России. Журналисты заметили, что большинство российских сетевых магазинов поменяли даты релиза игр на своих сайтах. Например, если ранее в описании тайтлов было указано, что игра выйдет 19 ноября, в день появления приставки в продаже, то теперь на страницах с продуктами сообщается, что игры можно будет приобрести 12 ноября.

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По словам авторов, изменения в основном касаются эксклюзивов Sony — например, Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls и Sackboy: A Big Adventure. В числе изменивших дату релиза магазинов оказались Ozon, «1C Интерес», «М.Видео» и DNS. Журналисты отметили, что дату выхода игр поменяли и многие магазины в США и Великобритании.

В некоторых магазинах также заметили планы на ранний релиз контроллера DualSense и некоторых игровых аксессуаров для PS5. Однако даты выхода в продажу данных продуктов скорректировало ограниченное количество ритейлеров.

В конце сентября российский магазин PlayStation поменял цены на многие игры. В частности, Call of Duty: Black Ops 4, Anthem, Ni no Kuni II: Revenant Kingdom, NBA 2K2 подорожали на 1000 рублей. Представители компании объяснили, что удорожание тайтлов связано с изменившимися рыночными условиями в стране. Выход консолей PS5 в продажу состоится 19 ноября, в России базовую модель приставки и цифровую версию оценили в 46 999 и 37 999 рублей соответственно.