Продажу новой Call of Duty в России отменили

Скриншот: Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War не будет продаваться в России на дисках. Это подтвердили представители сети магазинов «М.Видео» и издателя игры Activision.

В разговоре с «Лентой.ру» представители «М.Видео» заявили, что релиз новой Call of Duty на дисках не запланирован: «По информации от поставщика, коробочная версия Call of Duty: Black Ops Cold War для консолей и ПК не появится в нашей стране». Представители ретейлера отметили, что игра будет доступна только в цифровом формате.

При этом «в цифре» игра будет доступна на всех платформах в России. «Цифровой релиз Call of Duty: Black Ops Cold War в России на PlayStation 4, Xbox One и ПК в Battle.net запланирован на 13 ноября 2020 года», — говорится в сообщении. Прошлая часть серии, Call of Duty: Modern Warfare, не выходила в России на PS4.

Ранее об отмене выхода игры на дисках было объявлено на официальной странице «ВКонтакте» магазина «М.Видео». «По текущей информации, дисковой версии в нашей стране не будет, увы», — уточнялось в сообщении. На данный момент на Call of Duty: Black Ops Cold War можно оформить предзаказ. Стоимость цифровой версии составляет 4499 рублей.

Новая часть популярной игровой серии была анонсирована в России в конце августа. Присутствующие на мероприятии журналисты рассказали, что в Call of Duty: Black Ops Cold War есть миссия, в рамках которой будет возможность расстрелять советских солдат. В марте стало известно, что ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России.