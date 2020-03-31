Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте видеоигры.

В сообщении говорится, что Sony Interactive Entertainment (SIE) решила не продавать игру в российском PS Store. Причина такого решения не указывается. При этом уточняется, что шутер будет доступен на других платформах — ПК и консолях Xbox.

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В октябре 2019 года журналисты Первого канала исказили сюжет игры Call of Duty, назвав ее «формой зомбирования» пользователей. Также некоторые пользователи соцсетей возмутились «расстрелом русских» и другими сюжетными моментами игры.

Позже Sony Interactive Entertainment выступила с решением отказаться от релиза игры Call of Duty Modern Warfare для российских пользователей PlayStation. Ранее осенью издатель игры Activision отменил предзаказы и закрыл бета-версию игры для пользователей из России.

Летом 2019 года российские журналисты увидели в трейлере Call of Duty Modern Warfare русофобию и американскую пропаганду. По мнению корреспондента «России 24» Георгия Подгорного, русские показаны в игре опасными и агрессивными. Журналист увидел в этом попытку скомпрометировать российскую армию, оказывающую помощь сирийским вооруженным силам.

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