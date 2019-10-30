Первый канал исказил сюжет известной компьютерной игры и назвал ее «зомбирующей»

В эфире вечерней программы «Время» на Первом канале вышел сюжет о популярной во всем мире игре Call of Duty. Ведущий передачи Кирилл Клейменов в пересказе полностью изменил реальный сюжет игры, а также назвал ее «формой зомбирования» пользователей. Сюжет доступен на сайте канала.

Клейменов упомянул, что родителям, чьи дети не являются геймерами, «сильно повезло». Он рассказал, что герой новой части Call of Duty оказывается на погрузившемся в хаос «шоссе смерти», где русские военные убивают и калечат простых граждан. По словам ведущего, в изображаемой местности можно угадать современную Сирию.

Позднее слова ведущего поддержал корреспондент Тимур Сиразиев. «Все это ложь, но намек вполне прозрачный», — заявил он. Политолог Марат Баширов добавил, что это «промывка мозгов», нацеленная на молодежь.

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Клейменов уточнил, что подобная ситуация на самом деле происходила, но в Ираке во время операции «Буря в пустыне». «Много мирных жителей погибли», — заявил он, заметив, что игра намного убедительнее учебника истории. Также он предложил создателям игры в будущем привлечь в сюжет события в Дрездене, Хиросиме и Нагасаки, изобразив злодеяния советских солдат.

Однако подобного эпизода на «шоссе смерти» в Call of Duty нет. На это обратили внимание пользователи сети, также материал об искажении вышел на портале TJournal. По словам юзеров, данная локация упоминается в сюжете в другом контексте и мимоходом.

В финале сюжета Сиразиев заявил, что подобные «формы зомбирования» уже не работают, поэтому привлекаются другие формы манипуляции. Компьютерные игры сотрудник Первого канала называл «важнейшим из искусств».

Ранее стало известно, что Call of Duty Modern Warfare не выйдет в России на консоли Sony. В сети ее неоднократно называли «русофобской».

Год назад Первый канал признал ошибку в сюжете, посвященном годовщине киевского Майдана. Тогда под видом участника Евромайдана журналисты пустили в эфир интервью с подставным героем. Случай спровоцировал волну осуждения в сети, после чего сотрудники СМИ отреагировали на произошедшее.

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