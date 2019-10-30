Ведущий программы «Время» захотел ответить за слова о зомбированных геймерах

Ведущий программы «Время» на Первом канале Кирилл Клейменов заявил, что готов ответить за свои слова об игре Call of Duty и геймерах, спровоцировавшие скандал в сети. Его слова приводит издание «Подъем».

«От своих слов вообще не отказываюсь, я за них отвечаю», — заявил Клейменов. Он уточнил, что в интро передачи некая девушка рассказывает про налет русских на «шоссе смерти». «Это часть игры, описание», — сказал ведущий.

Накануне в эфире программы «Время» вышел сюжет о Call of Duty. Пересказывая сюжет игры, Клейменов полностью изменил ее реальную фабулу: он заявил, что в ней русские военные убивают на «шоссе смерти» невинных людей. По его словам, эта отсылка к происходящему в Сирии. Вскоре пользователи сети заметили, что описываемых событий в игре нет.

В сюжете Клейменов также назвал компьютерные игры формой зомбирования молодежи и заявил, что родителям, чьи дети не увлекаются играми, «очень повезло». Представленный в репортаже эксперт согласился с ним, окрестив игры «промывкой мозгов».

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