Пользователи PlayStation 5 столкнулись с новой проблемой

В приставке нового поколения от Sony обнаружили баг, связанный с дисковым приводом. Об этом со ссылкой на жалобы пользователей сообщает издание VG247.

Новая проблема, с которой столкнулись владельцы PS5, заключается в повышенном шуме от дисковода устройства. Журналисты заметили, что приставка может запускать привод с диском, даже когда не запущена соответствующая игра или диск не должен использоваться. По словам пользователей, PlayStation 5 начинает прокручивать диск примерно каждые 45 минут.

Материалы по теме «Мрачные пережитки прошлого» Как на Западе полюбили русскую безысходность с разрухой и многоэтажками Sony представила PlayStation 5 Что известно о консоли нового поколения и когда она выйдет

«На данный момент у меня на PS5 есть диск с Ghost of Tsushima, и он крутится, даже если я играю в Spider-Man или Demon's Souls», — приводит издание слова одного из обладателей консоли. Запуск привода случается даже тогда, когда пользователь запускает цифровую версию игры или вообще не использует консоль.

Первые владельцы PlayStation 5 полагали, что таким образом приставка проверяет наличие диска в приводе и лицензии на игру. Авторы заметили, что похожий механизм был реализован в консоли PlayStation 4, однако приставка предыдущего поколения обращалсь к диску лишь при запуске игры.

Журналисты предположили, что обнаруженный баг связан с программным обеспечением PS5 и будет исправлен в ближайшем обновлении. Также они заметили, что шум привода вряд ли помешает во время игры, что не скажешь о просмотре фильмов или использовании других мультимедийных приложений PS5.

Ранее первые пользователи консоли пожаловались на баг, который не позволял загружать игры в бибилиотеку PS5. Консоль нового поколения Sony появилась в глобальной продаже 19 ноября.