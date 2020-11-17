Предсказана смерть игровых консолей

Актуальное поколение консолей PlayStation и Xbox окажется последним. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers со ссылкой на аналитиков Citi Securities Japan.

По мнению экспертов, которые предсказали расстановку сил на глобальном игровом рынке, к концу 2020-х годов стриминговые сервисы могут полностью вытеснить классические консоли. Это связано с тем, что облачные сервисы предлагают более удобный пользовательский опыт и более гибкий подход к геймингу. Аналитики полагают, что геймеры освоят сервисы по подписке в связи с тем, что их можно использовать без привязки к конкретному устройству и играть на ПК, смартфоне, планшете и других девайсах.

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С другой стороны, приставки от Sony и Microsoft имеют технические ограничения. К тому же, для гейминга на консолях необходимы дополнительные аксессуары, вроде телевизора, и коллекция совместимых игр. В этой связи следующее поколение приставок может не выйти на рынок, что фактически будет означать смерть консолей.

В сообщении Citi Securities Japan говорится, что жизненный цикл традиционных консолей увеличен примерно до семи лет из-за высокой стоимости разработки девайсов и конечной цены приставок. При этом современные сервисы — вроде Google Stadia или Apple Arcade — из-за многочисленных проблем пока не могут навязать конкуренцию консолям.

Xbox Series X и S стали доступны для покупки с 10 ноября, PlayStation 5 появится в продаже 19 ноября. Ранее представитель Sony заявил, что переход с PlayStation 4 на консоль нового поколения займет около четырех лет.