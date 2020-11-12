Назван срок жизни PlayStation 4

Sony считает, что переход с PlayStation 4 на консоль нового поколения займет около трех лет. Об этом заявил глава по развитию платформ компании Хидеки Нисино (Hideki Nishino) в интервью японскому изданию AV Watch.

Нисино заметил, что Sony намерена сохранить базу современных игр для приставок разных поколений. Также он уточнил, что компания серьезно относится к параметру обратной совместимости игровых тайтлов для разных консолей. «PS5 с самого начала разрабатывалась с учетом обратной совместимости», — заключил топ-менеджер Sony.

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В разговоре с изданием Нисино назвал срок жизни PS4 — по его словам, процесс перехода с PlayStation 4 на PlayStation 5 растянется примерно на три года. Представитель компании заметил, что до конца этого периода разработчики контента вряд ли смогут раскрыть потенциал новых консолей в полной мере. Хидеки Нисино также заметил, что пользователям важно знать прямо сейчас, могут ли они приобретать PS4 и потом играть в игры на PS5, которые изначально были куплены для приставки предыдущего поколения.

Нисино также напомнил, что ключевой особенностью новой приставки является наличие SSD-накопителя. Он отметил, что многие разработчики ориентируются на SSD, хотя Sony «не навязывала этот выбор». Анонсированная в 2013 году PlayStation 4 поставляется со встроенным HDD-накопителем.

Ранее Sony опубликовала подробный материал, в котором ответила на главные вопросы, касающиеся приставки нового поколения. В частности, представители компании рассказали о технических характеристиках PS5 и уточнили, что разница между обычной и цифровой версиями PS5 заключается лишь в отсутствии дисковода у последней приставки.