Sony ответила на все вопросы о PlayStation 5

Sony ответила на главные вопросы, касающиеся игровой приставки нового поколения. Расширенный материал на тему PS5 был опубликован в блоге на сайте PlayStation.

Специалисты японской корпорации разъяснили многие моменты относительно PlayStation 5 в формате «часто задаваемые вопросы» (frequently asked questions, FAQ). «Мы продолжаем получать вопросы и обновлять информацию по мере подготовки к старту продаж в этом месяце», — говорится в материале. В частности, представители компании подтвердили, что разница между обычной и цифровой версиями PS5 заключается лишь в отсутствии дисковода у последней приставки, а консоли можно использовать как в горизонтальном, так и в вертикальном ориентациях.

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Представители Sony уточнили, что крайне часто геймеров волновал вопрос о цветовом разнообразии корпуса PS5. В компании заявили, что на старте продаж консоль будет доступна только в одном цветовом варианте. Также в материале говорится, что Sony не рекомендует приобретать внешние накопители SSD M.2 сразу после покупки приставки, так как список рекомендованных твердотельных дисков будет опубликован позже. Внушительная часть раздела FAQ была посвящена техническим спецификациям девайса, в котором компания детально раскрыла все характеристики PlayStation 5.

Отвечая на вопросы об играх, представители компании подчеркнули, что у тайтлов не будет региональных ограничений. Например, приобретенную в Японии игру можно будет запустить на консоли, купленной в США, России и других странах. Инженеры Sony также уточнили, что во всех играх на PS5 будет поддерживаться объемный звук, однако для полного погружения в игровой опыт нужно будет использовать фирменную или стороннюю гарнитуру. За 3D-звук отвечает технология Tempest 3D AudioTech.

Материалы с вопросами и ответами был переведен на многие языки, в том числе, и на русский.

Ранее стало известно, что возможность расширить емкость накопителя PS5 с помощью внешних твердотельных дисков будет ограничена на старте продаж. В российскую розницу приставки нового поколения Sony поступят 19 ноября. Стоимость версии без дисковода составляет 37 999 рублей, обычная модель PlayStation 5 с приводом оценена в 46 999 рублей.