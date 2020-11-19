PlayStation 5 вышла в России с критической ошибкой

Sony не успела исправить критическую ошибку PlayStation 5 до выхода консоли в глобальную продажу. Об этом сообщает издание Eurogamer.

Обладатели первых приставок Sony, получившие их еще до старта продаж по всему миру, пожаловались на баг, который не позволяет загружать некоторые игры. Многие пользователи жалуются, что консоль успешно закачивает версию тайтла для PS4, однако попытки получить версию для PS5 заканчиваются бесконечным циклом загрузки. Журналист Eurogamer заметил, что желаемая игра доступна в его библиотеке, однако приставка не позволяет ее загрузить. В частности, автору не удалось запустить Mortal Kombat 11 Ultimate Edition.

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PlayStation 5 стала доступна для покупки по всему миру, в том числе в России, 19 ноября. Журналисты отметили, что в Sony могли знать о существовании ошибки, но инженеры компании не успели ее исправить до релиза консоли.

Из материала следует, что в сети есть множество подобных жалоб. В частности, пользователи не могут скачать PS5-версию Call of Duty: Black Ops Cold War. Чтобы решить ошибку, нужно сбросить настройки консоли до заводских, что повлечет за собой форматирование встроенного накопителя. «Это не тот вариант, о котором рады будут услышать владельцы приставок», — заметили журналисты. В частности, новая часть Call of Duty занимает около 210,7 гигабайта места на диске и процесс установки игры может растянуться на часы.

Издание Eurogamer запросило комментарий у Sony, но не получило оперативного ответа.

Ранее первые пользователи консоли нового поколения Sony обнаружили в приставке серьезный критический сбой. Из описания ошибки следует, что если перевести определенную игру в режим ожидания, а затем запустить ее снова, то система активирует процесс восстановления внешнего диска. Проблема решается перезагрузкой консоли.