Блогер уничтожил PlayStation 5 и попытался вернуть ее в магазин

Американский YouTube-блогер Рокко Ботте (Rocco Botte) купил новую консоль Sony PlayStation 5, а затем уничтожил ее и попытался вернуть в магазин. Юмористический ролик с произошедшим опубликован на канале Mega64.

Вместе с консолью Ботте приобрел диск с игрой Demon's Souls, однако он приобрел версию приставки без дисковода. По сценарию герой не подозревал об этом, поэтому упорно пытался вставить диск в отверстия на поверхности девайса. Для этого он сначала смазал диск жидким мылом, а затем обмазал устройство майонезом.

Не добившись желаемого эффекта, блогер вымыл консоль под краном и разбил молотком в своем гараже. В конце концов ему удалось вставить диск в обломки PlayStation 5, но она так и не включилась. Тогда мужчина окончательно разозлился и разрезал девайс болгаркой.

В конце видео Ботте записал на скрытую камеру, как пришел в магазин вместе с остатками консоли и попытался вернуть деньги за испорченный товар. Открыв коробку, продавец оказался сбит с толку. Он спросил у клиента, почему тот принес ему осколки, добавив, что ни один магазин не примет PlayStation 5 в таком виде.