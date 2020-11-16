Мужчина попытался подглядеть за блогершей в раздевалке и был вычислен

Пользовательница TikTok Мейси Лип (Macy Leap) под ником maceyl7 запечатлела мужчину, который попытался подглядеть за ней в раздевалке магазина. Она вычислила его и опубликовала ролик на своей странице в соцсети.

Блогерша находилась в примерочной магазина одежды. Неожиданно она увидела пару мужских туфель, торчащих из соседней кабинки. Между ними был спрятан смартфон: судя по всему, незнакомец пытался записать на камеру, как девушка переодевалась.

Неизвестно, чем закончилась история — Лип так и не рассказала, пообщалась ли она с мужчиной и вызвала ли охрану. Однако ее ролик с момента выхода набрал более 16,5 миллиона просмотров и 2,7 миллиона лайков. В какой-то момент модераторы удалили видео с TikTok, но через несколько часов оно снова вернулось в соцсеть.

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