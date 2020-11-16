Российский блогер распилил Lada Vesta и проверил кузов на прочность

Российский блогер Александр Черкасов решил распилить Lada Vesta Cross, чтобы проверить качество сборки отечественного автомобиля и сравнить его с иностранными конкурентами, которые тоже собираются в России. Ролик доступен на YouTube-канале «В гараже у Сандро».

Черкасов заявил, что решился на подобные действия, потому что захотел узнать, насколько прочен кузов. В результате распилу подверглись основные элементы силового каркаса, передних и центральных стоек, лонжеронов и порогов.

После проведенных работ автоблогер пришел к выводу, что лонжероны и усилители бамперов вполне надежны, но каркас безопасности кузова вызвал у мужчины сомнения: переднюю и центральную стойки удалось перепилить недорогим полотном сабельной пилы. Та же участь постигла и пороги.

«На мой взгляд, прочность кузовов тех же российских Polo Sedan и Skoda Rapid гораздо выше, и безопасность от этого, на мой взгляд, также на более высоком уровне», — заключил Черкасов. В конце видео он задался вопросом, готовы ли люди переплачивать «лишние 100-150 тысяч рублей», чтобы получить «более прочный и безопасный» автомобиль.