Пьяный мужчина похвастался мастерством вождения и попал в смертельную аварию

Американец Камило Морехон (Camilo Morejon) похвастался в прямом эфире Facebook Live, что лучше водит в состоянии алкогольного опьянения. Через несколько минут после этого мужчина попал в смертельную аварию, которая унесла жизни нескольких человек. Об этом пишет Daily Mail.

47-летнего водителя, который пил пиво за рулем, снимала его девушка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье. Спустя шесть минут после того, как видео закончилось, легковой автомобиль Морехона попал в серьезное ДТП: он врезался в пикап на огромной скорости. Все три пассажира, включая возлюбленную водителя, погибли в результате аварии. Сам же американец, хваставшийся мастерством «пьяного» вождения, находится в больнице в критическом состоянии. Владелец пикапа тоже оказался в реанимации.

Водителю предъявили обвинение по трем непредумышленным убийствам в состоянии алкогольного опьянения. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 80 лет тюремного заключения.