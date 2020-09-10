Российская блогерша насмерть разбилась вместе с возлюбленным в Китае

Россиянка Дарья Канова и ее возлюбленный по имени Исаак погибли в Китае во время катания на скутере. Об этом пишет V1.

Авария произошла в городе Хайкоу на курортном острове Хайнань. Дарья и Исаак ехали на одном скутере, их сбила попутная машина, водитель которой был пьян. Молодые люди скончались от полученных травм до приезда врачей. Друзья девушки рассказали, что она разбилась насмерть еще 5 сентября, однако тело еще не было отправлено в Россию.

Известно, что Канова долгое время жила в Китае, где занималась бизнесом. Она также вела блог о жизни в стране.

В июне сообщалось о гибели популярной российской блогерши Анастасии Зубриной, известной под именем Настя Тропицель. Она попала в аварию на мотоцикле 21 июня на Бали и разбилась. Вместе с ней на другом мотоцикле ехал ее молодой человек, он не пострадал. По его словам, девушка не превышала скорость и была аккуратна при вождении. Однако в какой-то момент поездки переднее колесо байка стало колебаться, и Тропицель не справилась с управлением.