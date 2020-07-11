Погибшую на Бали 18-летнюю российскую блогершу похоронили

Блогершу Анастасию Зубрину, более известную в соцсетях как Настя Тропицель, 11 июля похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в Instagram ее отец, слова которого передает РИА Новости.

«Спи спокойно, наша девочка», — написал он. Тропицель кремировали в конце июня на Бали, куда из-за эпидемии коронавируса не пустили ее семью. В начале июля прах девушки доставили в Петербург.

Часть праха планируют развеять над Бали. По словам родителей, этого хотела сама покойная блогерша. Для этого ее семье придется дожидаться открытия границ и лететь в Индонезию.

Анастасия Зубрина попала в аварию на мотоцикле 21 июня на Бали и разбилась. Вместе с ней на другом мотоцикле ехал ее молодой человек, он не пострадал. По его словам, девушка не превышала скорость и была аккуратна при вождении. Однако в какой-то момент поездки переднее колесо байка стало колебаться, и Тропицель не справилась с управлением.

На аккаунт Зубриной в Instagram подписано более миллиона пользователей. В описании профиля девушки утверждается, что она стала миллионершей в 15 лет.

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