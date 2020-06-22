Стали известны детали смертельной аварии на Бали с российской блогершей

Свидетели дорожной аварии на Бали, в результате которой погибла 18-летняя российская блогерша Анастасия Тропицель, поделились с принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК деталями случившегося.

Проживающий на Бали россиянин Артем рассказал, что проезжал мимо места аварии через несколько минут после после того, как она произошла. По его словам, он увидел разбитый мотоцикл, рядом стоял еще один, а с правой стороны около бордюра лежало тело. Рядом сидел молодой человек «с совершенно пустыми глазами», еще один парень сидел рядом на бордюре.

Другая свидетельница ДТП, проживающая на Бали гражданка Украины, уточнила, что видела Анастасию в одном-полутора метрах от себя, лежащую на асфальте без признаков жизни. Разбитый байк был у обочины примерно в 50 метрах от девушки.

Еще одна россиянка так же сказала, что на месте аварии были два молодых человека, они не пострадали, а разбитый мотоцикл лежал неподалеку.

Анастасия Тропицель попала в аварию 21 июня. На другом мотоцикле ехал ее молодой человек, он не пострадал. Информацию о гибели блогерши в Instagram подтвердила ее мать. На аккаунт Тропицель подписаны более миллиона пользователей. В описании профиля указано, что она стала миллионершей в 15 лет.

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