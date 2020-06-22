Парень погибшей на Бали российской блогерши «пообщался» с ней после смерти

Молодой человек по имени Виктор, парень 18-летней российской блогерши Анастасии Тропицель, погибшей на Бали, сообщил, что «пообщался» с ней после смерти в ДТП через «контактера». Об этом он рассказал в сторис Instagram.

«Что говорит контактер, что чувствую я сейчас: она действительно рядом и будет здесь еще три дня, и потом еще 40 дней. И худшее, что можно делать, — это страдать, убиваться горем, потому что это не то, что нужно сейчас для ее души», — рассказал Виктор. По его словам, ему это посоветовал неназванный медиум, утверждающий, что умеет общаться с мертвыми.

В сторис он также привел текст, который контактер написал от имени Тропицель. В нем указано, что в момент ДТП она «осознала о смерти своей, но ей нисколько не страшно». «Я не хотела вызвать вокруг себя столько негативной информационной шумихи», — говорится в сообщении, которое парень получил от медиума.

Виктор пояснил, что верит контактеру, так как «он будто говорит ее словами». «Говорит, что собирались ехать на пляж, а мы действительно собирались ехать на пляж», — пояснил он. Парень подчеркнул, что блогерша была «высокоразвитой личностью, высокоразвитой сущностью». «Я чувствовал, как ночью она обнимала меня», — заключил сквозь слезы Виктор.

Анастасия Тропицель попала в аварию на мотоцикле 21 июня на Бали. 18-летняя российская блогерша разбилась. Вместе с ней на другом мотоцикле ехал ее молодой человек, он не пострадал. По его словам, девушка не превышала скорость и была аккуратна при вождении.

На аккаунт Тропицель подписано более миллиона пользователей. В описании профиля девушки утверждается, что она стала миллионершей в 15 лет.

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