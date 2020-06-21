Погибшая на Бали 18-летняя российская блогерша перед смертью поругалась с отцом

18-летняя российская блогерша Анастасия Тропицель, которая разбилась на мотоцикле на Бали, перед смертью поругалась с отцом. Видео с комментарием девушки опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

«Я искренне, при всем желании никогда не пойму, как можно такую *** [фигню] морозить своей дочке, которая в 18 лет (...) дофига всего сделала», — говорит Тропицель на видео. Что именно стало причиной конфликта, девушка не уточнила, однако заявила, что не хочет иметь со своим отцом ничего общего.

Тропицель попала в аварию 21 июня. Вместе с ней на другом мотоцикле ехал ее молодой человек, он не пострадал. Информацию о гибели блогерши в Instagram подтвердила ее мать.

На аккаунт Тропицель подписаны миллион пользователей. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет. «Вдохновляю делать то, что нельзя. Выращиваю тебе крылья и отправляю на фриланс», — говорится в сообщении.

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