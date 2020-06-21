Появилось видео с места гибели 18-летней российской блогерши-миллионерши

В Telegram-канале «Крысиное королевство» появилось видео с места гибели 18-летней российской блогерши Анастасии Тропицель. Девушка разбилась на мотоцикле на Бали.

Тропицель попала в аварию 21 июня. Вместе с ней на другом мотоцикле ехал ее молодой человек, он не пострадал. Информацию о гибели блогерши в Instagram подтвердила ее мать.

На аккаунт Тропицель подписаны миллион пользователей. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет. «Вдохновляю делать то, что нельзя. Выращиваю тебе крылья и отправляю на фриланс», — говорится в сообщении.

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